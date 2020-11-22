شكرا لقرائتكم خبر عن الحساني والزيودي بطلا سباق الكثبان الرملية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توِّج الإماراتيان محمد الحساني وحمد الزيودي بلقب «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، السباق الأول من نوعه الذي نظمته شركة «فت جروب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية يوم الجمعة الماضي، وامتد لمسافة 5 كيلومترات فوق الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة، وبحيرات القدرة الفردية من نوعها.

وفاز الإماراتي محمد الحساني بالمركز الأول في فئة المحترفين، بعد إنهائه سباق 5 كيلومترات على الرمال الناعمة، في زمن قدره 25 دقيقة و4 ثوانٍ، ليتغلب على مواطنه الإماراتي بطي النعيمي، بفارق 45 ثانية، ليأتي بطي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 25:49 دقيقة، وحل الكيني دينيس نايكوندي أونونغوا في المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ؛ حيث أنهى السباق في زمن قدره 25:54 دقيقة.

شكر وإهداء

عبر محمد الحساني عن سعادته بالفوز، وقال: «أهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأرفع إلى مقام سموهم أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمهم وتشجيعهم للرياضة والرياضيين الإماراتيين، كما أشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذا الحدث الرائع الذي أتاح لنا الفرصة لخوض تجربة جديدة وفريدة من نوعها للجري لأول مرة على الكثبان الرملية، لقد كان سباقاً صعباً ومرهقاً للغاية، ومع ذلك أتطلع للمشاركة في النسخة الثانية من هذا السباق، وأتمنى أن أكرر الفوز مرة أخرى».

السيدات

وفازت الصربية رادميلا باكيك في فئة السيدات المحترفات بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 37:41 دقيقة، متفوقة على أقرب المتنافسات إليها بعشر دقائق وخمس ثوانٍ، لتأتي بعدها في المركز الثاني الكولومبية ماريا ديلبيلار رؤا فوريرو، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 47:46 دقيقة، وحلت البريطانية جاستن ويلش في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 48:36 دقيقة.

وفي فئة السباق المفتوح للرجال 5 كيلومترات فاز الإماراتي حمد الزيودي بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن قدره 29:35 دقيقة، متغلباً على أقرب منافسيه بفارق 27 ثانية فقط، وجاء الأسترالي أيرون راونسلي في المركز الثاني، منهياً السباق بزمن قدره 30:02 دقيقة، وحلّ الصربي ميلوس فيليميروفيك في المركز الثالث، بعد إنهائه السباق في زمن قدره 34:05 دقيقة.

وتقدم حمد الزيودي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن التنظيم، وقال: «لقد كان سباقاً أكثر من رائع، خضنا فيه تحدياً غير مسبوق، فالجري لمسافة 5 كيلومترات على الرمال الناعمة والكثبان ليس بالأمر السهل، ومع ذلك استمتعنا كثيراً بالمنافسة فيه، وأتمنى أن أشارك في النسخة المقبلة؛ حيث أتطلع أن أتحدي نفسي لأقدم مستوى أعلى من ذلك ضمن فئة المحترفين».

وفي فئة السباق المفتوح للسيدات لمسافة 5 كيلومترات فازت الكندية فيونا وارن بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 38:27 دقيقة، تلتها الأمريكية كريستا داك في المركز الثاني، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 39:31 دقيقة، وحلت البريطانية جيسيكا ليه سوفولك في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 44:02 دقيقة.

إضافة

يعد سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية إضافة جديدة ومميزة إلى قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في محمية المرموم الصحراوية؛ حيث تحدى خلاله المتسابقون قدراتهم في الجري ضمن مسار بطول 5 كيلومترات عبر الكثبان الرملية وحول البحيرات الرائعة في المحمية الطبيعية، كما يدعم السباق الالتزام البيئي لمحمية المرموم الصحراوية، كواحدة من أفضل الوجهات السياحية، ومقر للرياضات الصحراوية الرائدة في العالم.

وحظي المشاركون في السباق بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية، والتعرف إلى معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية، والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي.

وتعد محمية المرموم الصحراوية أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم بمساحة تزيد على 40 هكتاراً من الشجيرات البكر، حيث تضم أيضاً 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، ويوجد فيها أيضاً حيوان المها العربي، والغزلان العربية، وغزال الصحراء، والثعالب، والقطط البرية أيضاً.

