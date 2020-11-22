وزير الرياضة: كل الدعم والمساندة لكريم درويش في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم كل الدعم، والمساندة لبطل العالم كريم درويش في الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش؛ لتمثيل مصر على المستوى الدولي في اللعبة التي يتربع على عرشها لاعبو مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع عاصم

خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وكريم درويش بطل العالم الأسبق في الإسكواش؛ لاستعراض استعدادات اللاعب لخوض انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش على منصب نائب الرئيس، والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لبطل مصر

كريم دوريش في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش، مشيداً بالخبرات الإدارية التي يتمتع بها، وقدرته على المنافسة في الانتخابات، وتحقيق الفوز بها.

كما بحث اللقاء استعدادات الاتحاد المصري للإسكواش للبطولات الدولية المقبلة، والخطط التدريبية المخصصة للاعبين، إضافة إلى استعراض رؤية الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد في التوسع فى نشر رياضة الإسكواش على مستوى جميع المحافظات، واكتشاف الموهوبين في إطار الحفاظ على صدارة مصر العالمية في تلك اللعبة.