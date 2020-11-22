موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لاستقبال ضيفه فريق ليستر سيتي بالمباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

ستنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام الـ 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11:15 مساءً بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي :

ستذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، بالإضافة إلى قناة Sky Sports Main Event UK .

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة .