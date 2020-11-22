تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
قال شوبير خلال تصريحاته ببرنامجه الإذاعي الصباحي المقدم علىمحطة أون سبورت إف إم إن الزمالك تحت قيادة المدير الفني باتشيكو سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: محمد أبو جبل
خد الدفاع: أحمد عيد – محمودعلاء – محمود الونش – عبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد - أشرف بن شرقي
ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب فريق الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك على حساب الرجاء الرياضي المغربي.
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