الزمالك يُجري أشعة لـ"أوناجم".. وأشرف بن شرقي يخضع لمسحة كورونا

يخضع المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، لأشعة اليوم الأحد، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في الإحماء قبل مباراة الفريق أمام نادي مصر أمس فيربع نهائي الكأس.
عانى أوناجم من آلام في العضلة الضامة، وتقرر خضوعه للأشعة لحسم موقفه من المشاركة أمامالأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
في السياق نفسه، يخضع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، لمسحة كورونا مساء اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد عودته من معسكر منتخب المغرب.
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