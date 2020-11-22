تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
قال شوبير خلال تصريحاته ببرنامجه الإذاعي الصباحيالمقدم على محطة "أون سبورت إف إم" إن الأهلي سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم –أيمن أشرف – علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – مجدي أفشة.
خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن – حسين الشحات.
نجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب فريق الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك على حساب الرجاء الرياضي المغربي.
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