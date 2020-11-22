أنشيلوتي يعلن تشكيل إيفرتون أمام فولهام

أعلن المدير الفني كارلو أنشيلوتي عن تشكيل إيفرتون أمام فولهام في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى لكرة القدم . وجاء تشكيل إيفرتون للكباراة كالأتي : حارس المرمى: بيكفورد خط الدفاع: ديني - كين - مينا - جودفري خط الوسط: إيوبي - ألان - دوكوري الهجوم: ريتشارلسون - ليوين - رودريجيز

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