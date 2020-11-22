محمد شريف يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد شريف، جناح المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا.

أكد شريف إصابته عبر حسابه بموقع إنستجرام بعد ساعات من إصابة أحمد ريان مهاجم الأهلي الصاعد.

كان الأهلي أعلن 3 حالات كورونا بعد إصابة صالح جمعة ومحمود كهربا وأحمد ريان.

يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الإثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدًا،

بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدًا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.