كهربا يخضع لمسحة طبية جديدة غدًا الإثنين

يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الإثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
خضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية،أمس الأحد، بشكل منفرد، أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدًا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدًا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق.
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الـ27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.
جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.
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