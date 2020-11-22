كيف تفاعل مورينيو وجوارديولا مع قمة الجولة التاسع من الدوري الانجليزي؟

علّق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ومدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو على نتيجة قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها السبيرز لصالحه بثنائية نظيفة.

وانتزع توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مهم على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

ولم يخف جوارديولا خيبة أمله من الخسارة رغم الأداء الجيد الذي ظهر به فريقه على مضيفه، فيما أكد مورينيو شعوره بالراحة بعد الفوز.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب المباراة: “كان من الممكن أن يصبح الأمر أفضل بالنسبة لنا، لعبنا بصورة مماثلة لما قدمناه طوال الموسم، لم ندافع كما يجب في لقطة الهدف الأول”.

وأضاف: “في المقابل دافع توتنهام بعمق كبير، دافعوا بستة لاعبين ولم يكن الأمر سهلًا علينا، حصلنا على الفرص لكن لم نتمكن من التسجيل، وبدورهم خلقوا فرصتين أو ثلاث فرص في الهجمات المرتدة وخسرنا اللقاء”.

وتابع: “كانت لدينا فرص أكثر منهم، ولكن خسرنا، هذا هو الشكل والأداء المعتاد للفرق التي يدربها مورينيو، ترتكب خطأ فيعاقبوك بعدها مباشرة من الهجمات المرتدة”.

واختتم: “أغلقوا المساحات تمامًا واختراقهم كان صعبًا للغاية ومع ذلك نجحنا في الاستحواذ. كرة القدم تتعلق بتسديد اللكمات، ولم نكن جيدين في ذلك”.

من جانبه، قال مورينيو: “شعور جيد أن نتواجد في قمة الترتيب، ربما نتراجع إلى المركز الثاني مساء الأحد، لكن في الحقيقة لن يمثل ذلك أي مشكلة بالنسبة لي، أنا سعيد بالتطور”.

وأضاف: “لم يتوقع أحد أن نصل إلى هنا، وأن ننافس على اللقب هذا الموسم، لكننا لا نقاتل على اللقب بل نقاتل للفوز بكل مباراة، وسنخسر لقاءات ونتعادل في أخرى”.

وتابع: “سيكون العشاء اليوم لطيفًا، سأشعر بالاسترخاء وأشاهد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، وسأنام بعدها مثل الملائكة”.

واختتم: “لا توجد مشكلة إذا فاز ليستر، سنعود إلى المركز الثاني”.

ويتصدر توتنهام حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 12 نقطة.