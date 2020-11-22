الامارات | غوارديولا يتفوق على كلوب في قائمة أغلى مدربي الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يتفوق على كلوب في قائمة أغلى مدربي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "سبورتيكز" البريطاني، عن قائمة بأعلى 10 مدربي كرة في إنجلترا، في قائمة اعتلى صدارتها مدرب فريق مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، متفوقاً من حيث القيمة المالية للراتب الأسبوعي على الألماني يورغن كلوب المتوج الموسم الماضي مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

واستند الموقع في تحديد قائمة أعلى 10 مدربين أجراً في إنجلترا، على صافي ما يتقاضاه المدرب من ناديه، ليعتلي غوارديولا القائمة براتبٍ أسبوعي بلغ 417.5 ألف جنيه إسترليني، متفوقاً بفارق أكثر من 100 ألف عن الألماني كلوب الذي يقتصر راتبه على 313.5 ألف جنيه إسترليني، فيما جاء ثالثاً البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام بقيمة 313 ألف جنيه إسترليني اسبوعياً.

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