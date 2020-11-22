شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يلغي وديته مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، أمام فريق النادي الأهلي.

ويستعد منتخب مصر لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تقام في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب أوغندا الذي يقيم معسكره بالإسكندرية منذ الأسبوع الماضي، مواجهة ودية أمام سموحة غدا الإثنين، بينما يواجه فريق نادي سبورتنج الثلاثاء.