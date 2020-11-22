شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: إصابة بوجبا مع منتخب فرنسا سبب غيابه أمام بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سبب غياب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، عن مباراة وست بروميتش ألبيون أمس السبت.

وخرج بوجبا، من قائمة المباراة، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد، أحرزه البرتغالي برونو فرنانديز من ركلة جزاء.

وقال سولسكاير، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «تلقى بول ضربة في آخر مباراة له مع فرنسا، لكنه بدأ يشعر بها بعد مران الجمعة، لذا لم يستطع التواجد ضد وست بروميتش. آمل أن يكون جاهزًا لمباراة الثلاثاء».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إسطنبول باشاك شهير، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد، صدارة مجموعته بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع لايبزيج، بينما يأتي باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير في المركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط فقط.