شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يغيب عن جلسة الطعن ضد قرار الأوليمبية.. وإحالة الدعوى للمفوضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جلسة سريعة لم تستغرق سوي دقائق قررت محكمة القضاء الإداري منذ قليل إحالة الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤سنوات، إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها..

لم يحضر مرتضي منصور الجلسة رغم انتشار قوات الأمن بمحيط مجلس الدولة منذ الصباح الباكر لتأمين الجلسة ومنع أفراد أمن مجلس الدولة دخول أي من وسائل الإعلام للقاعة كما حدث في الجلسات السابقة من نظر الطعن