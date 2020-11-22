شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ثنائي الاتحاد المحترف القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصل اليوم، الأحد، الثنائي المحترف في صفوف نادي الاتحاد السكندري، عمر الميداني ورزاق سيسي، وذلك للانضمام إلى صفوف فريقه قبل مواجهة الأهلي في الأول من ديسمبر المقبل، في إطار دور الأربعة من بطولة كأس مصر.
وكان الميداني قد انضم لمعسكر منتخب بلاده في دبي، حيث واجه منتخبي الأردن وأوزبكستان ضمن وديات التوقف الدولي.
على الجانب الآخر وصل الإيفواري رزاق سيسيه أيضاً فجر اليوم الأحد بعد إجازة قصيره في بلاده للاطمئنان على أسرته.
ويخضع اللاعبان لمسحة الكشف عن فيروس كورونا مساء اليوم مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين قبل خوض مباراة ودية أمام سمنود.
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