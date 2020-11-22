شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخوض نهائي بطولة لاس بالماس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تستعد نجمة التنس المصرية، ميار شريف، اليوم الأحد لخوض نهائي منافسات بطولة لاس بالماس جران دي كناريا المقامة بـ إسبانيا. وتواجه ميار الأستونية كايا كانيبي، المصنفة 101 عالميًا، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا. وكانت ميار قد تغلبت على منافستها الألمانية جولي نيميير في نصف النهائيات، وتسعى البطلة المصرية لتحسين تصنيفها العالمي بعد أن قفزت إلى الترتيب الـ132 بعد حصولها على 136 نقطة، ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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