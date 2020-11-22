شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاتصال بمونديال اليد: واثقون من تنظيم بطولة رائعة تثبت أن مصر على قدر التحدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد ثابت، رئيس لجنة الاتصال والبث التلفزيوني بمونديال اليد «مصر 2021»، إن الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالبطولة كانت جيدة للغاية.

وأضاف «ثابت» في تصريحات عبر الموقع الرسمي للبطولة: «وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد وشريك البث الخاص به شركة SportFive، رأى التطور الذي حدث. كل المتطلبات كانت متوافقة مع المعايير بل وتخطت توقعات الوفد».

وتابع: «بعد هذه الزيارة، لدينا ثقة أننا سنستضيف بطولة رائعة تثبت للعالم أن مصر على قدر التحدي».

وتقام البطولة في مصر على صالات استاد القاهرة و6 أكتوبر وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، بين يومي 13 و31 يناير المقبل.