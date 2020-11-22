شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد عن زيارة وفد الاتحاد الدولي: ما رآه تخطى توقعاته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصف ممدوح الششتاوي، رئيس لجنة خدمات الفرق باللجنة المنظمة لمونديال اليد، الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي للعبة إلى مصر، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالبطولة بأنها كانت «ناجحة للغاية».
وقال «الششتاوي» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة إن ما رآه الوفد خلال زيارته لصالتي القاهرة وبرج العرب «تخطى توقعاتهم».
وأضاف: «كل الفنادق المختارة لإقامة الفرق بالتنسيق مع اللجنة المختصة بذلك في الاتحاد الدولي، تحقق طلبات الاتحاد الدولي والفرق. مساحات الفنادق والمسافة بينها وبين الصالات، وإمكانيات الفنادق نفسها، مطابقة للمواصفات».
وشدد: «كذلك الإجراءات الصحية على أعلى مستوى، اللجنة المنظمة واللجنة الطبية للبطولة تعمل وتنسق على أعلى مستوى مع وزارة الصحة وكل الأمور تسير طبقا للخطة والمنهج الموضوع سلفا».
وكشف الششتاوي: «كل الدول المشاركة أكدت حضورها، وبعض الدول أرسلت تكلفة إقامة الأعداد الزائدة عن وفودها. الطلبات أعلى من أي بطولة سابقة تحسبا لأي طارئ، لكننا وفرنا كل تلك الطلبات على أعلى مستوى».
وأتم «تلك البطولة ستكون عودة للنشاط الرياضي في العالم كله، ومؤشر هام لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل».
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