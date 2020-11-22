شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد بالاستعدادات لبطولة العالم «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد بالاستعدادات لاستضافة النسخة 27 من بطولة العالم «مصر 2021»، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي لصالتي استاد القاهرة وبرج العرب.

وكشف أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة عن كواليس زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد، إذ أكدوا إشادة الوفد الكبيرة بالاستعدادات المصرية لاستضافة الحدث الذي سيقام بين 13 و31 يناير المقبل، خاصة فيما يتعلق بملف البث.

وقال الكابتن خالد فتحي، نائب مدير البطولة، عن الزيارة: «كانت ناجحة للغاية، وفد الاتحاد الدولي الخاص بالإعلام والبث مع شركة SportFive المالكة لحقوق البث كان سعيدا للغاية بالطفرة الكبيرة في استاد القاهرة».

وأضاف «فتحي» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة: «الوفد تأكد من مواقع الكاميرات والتخطيط الخاص بسيارات البث، وكل ما يتعلق به».

وتابع: «زار الوفد كذلك صالة برج العرب، وكانوا سعداء بها لأنها على أعلى مستوى. وصاحب الوفد كذلك وفد من قناة RTL الكرواتية وأبدوا إعجابهم بصالة برج العرب حيث سيلعب المنتخب الكرواتي، وكذلك وفد من قناة TV2 الدنماركية وأبدوا إعجابهم بصالة استاد القاهرة حيث سيلعب المنتخب الدنماركي كذلك».

وأردف: الوفد زار كذلك من قبل صالتي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك وفد آخر قادم بنهاية الشهر الجاري للتفتيش على الصالات بشكل نهائي«.