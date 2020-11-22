شكرا لقرائتكم أيمن يونس يدعو نجوم الاهلى والزمالك لمشاهدة نهائى القرن فى منزله بـ "اوبن داى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق عن قيامه بإقامة تجمع كبير لنجوم الاهلى والزمالك لمشاهدة نهائى القرن فى منزله ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قررت أفتح بيتى من بعد الصلاة ليوم الجمعة لحبايبى من نجوم الاهلى والزمالك لمشاهدة نهائى القرن معاً وعمل "أوبن داى" للنجوم بهذه المناسبة التى تحدث لأول مرة فى تاريخ عملاقى الكرة المصرية ".

وتابع أيمن يونس :"نحن أمام مباراة لم تحدث قبل ذلك ، ممكن تتكرر بعد كدا بس احنا محظوظين عشان هنعيش اللحظات دى ، مباراة ستظل محفورة فى التاريخ لابعد مدى ، واللى عايز يتأكد من كلامى يرجع لمباراتى الاهلى والزمالك فى الكأس امبارح رغم ان كل العناصر التى شاركت أو أغلبها بدلاء إلا أن تفكيرهم أيضاً فى نهائى القرن وكأس مصر لم يكن موجود فى الملعب".

ويضيف أيمن يونس :"نريدها مباراة ممتعة كروياً بين أكبر ناديين فى الوطن العربى والقارة الافريقية ، ناديين صفحات التاريخ تتحدث عن انجازاتهم ودورهم الرائد ونجومهم التاريخين ، يفوز الاكثر اجتهاداً ولكن حتما الخاسر سيعانى كثيراً من مراراة هذا الموقف".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.