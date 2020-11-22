شكرا لقرائتكم دونجا يشارك فى تدريبات بيراميدز بعد سلبية مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق بيراميدز، جهود نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها، سلبية، من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم إكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ثم انضم للتدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا.

فيما كشف على جبر، مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى، لليوم السابع، إنه يعانى من بعض الأعراض البسيطة لفيروس كورونا، منها شعوره بصُداع وارتفاع فى درجة الحرارة، مؤكدا أنه يتواجد فى الوقت الحالى بالعزل الصحى بعد تأكد إيجابية حالته عقب خضوعه لمسحة كورونا.

وحرص اللاعب الدولى على عزل نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحه، وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ عودته من معسكر المنتخب الوطنى لمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.

ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.

وكان أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، العائد من الإعارة بنادى الجونة بنهاية الموسم الجارى، قد تعرض أيضاً للإصابة بفيروس كورونا، وعلق والد اللاعب ونجم الأهلى السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".