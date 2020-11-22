كلاسيكو أفريقيا.. سمير كمونة يتوقع نهائى حافل بالأهداف بين الأهلى والزمالك

جدة - عمرو شويل توقع سمير كمونة نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن تشهد مباراة نهائى القرن بين الاهلى والزمالك عدد وافر من الاهداف للفريقين ، وقال سمير كمونة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ننتظر مباراة قمة يشاهدها العالم أجمع ، الكفة متوازنة للغاية بين الفريقين ومتوقع نشوف أهداف كتير".

وتابع سمير كمونة :" الفريقين لديهم مدربان كبار لذا سوف نشوف مباراة على أعلى مستوى ، ودائماً مباريات الاهلى والزمالك بتكون فاتحة خير على اللاعبين أنا مثلا احترفت فى المانيا بعد تألقى فى مباراة الاهلى والزمالك".

ويضيف نجم الاهلى الاسبق :"نجوم الاهلى والزمالك لازم يركزوا ويطلعوا أجمل حاجة عندهم ، نحن أمام حدث تاريخى بكل المقاييس".

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.