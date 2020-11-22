شكرا لقرائتكم 4 معلومات عن إصابة على جبر مدافع المنتخب بفيروس كورونا.. إنفوجراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب علي جبر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطني بفيروس كورونا، في الوقت الذي عزل اللاعب الدولي نفسه في منزله بمجرد إعلان أن نتيجة مستحه إيجابية، وأكد مسئولو بيراميدز أن علي جبر لم يخالط لاعبي الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي توجو، حيث تم عمل مسحة للاعب أكدت اصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل في منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

وأظهرت المسحة إيجابية إصابة على جبر مدافع منتخب مصر وبيراميدز بفيروس كورونا ، حيث أصيب بعد أيام من عودته من معسكر المنتخب لمباراتى توجو، ويعانى من أعراض بسيطة منها صداع وارتفاع درجة الحرارة ويتواجد اللاعب حاليا فى العزل.