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شكرا لقرائتكم 4 معلومات عن إصابة على جبر مدافع المنتخب بفيروس كورونا.. إنفوجراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصيب علي جبر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطني بفيروس كورونا، في الوقت الذي عزل اللاعب الدولي نفسه في منزله بمجرد إعلان أن نتيجة مستحه إيجابية، وأكد مسئولو بيراميدز أن علي جبر لم يخالط لاعبي الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي توجو، حيث تم عمل مسحة للاعب أكدت اصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل في منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.
وأظهرت المسحة إيجابية إصابة على جبر مدافع منتخب مصر وبيراميدز بفيروس كورونا ، حيث أصيب بعد أيام من عودته من معسكر المنتخب لمباراتى توجو، ويعانى من أعراض بسيطة منها صداع وارتفاع درجة الحرارة ويتواجد اللاعب حاليا فى العزل.
كشف على جبر، مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى، لليوم السابع، إنه يعانى من بعض الأعراض البسيطة لفيروس كورونا، على رأسها شعوره بحالة صُداع وارتفاع فى درجة الحرارة، مؤكدا إنه يتواجد فى الوقت الحالى بالعزل الصحى بعد تأكد إيجابية حالته عقب خضوعه لمسحة كورونا.
وحرص اللاعب الدولى على عزل نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحه، وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.
ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.
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