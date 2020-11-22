شكرا لقرائتكم تعرف على طاقم الحكام المُرشح لإدارة نهائى دورى أبطال إفريقيا وحكم الـVAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أسماء طاقم الحكام المُرشح من قبل لجنة الحكام بالكاف لإدارة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، المقرر له يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، بعد الأنباء المترددة عن تعيين المغربى رضوان جيد لإدارة اللقاء المنتظر بين قطبى الكرة المصرية.

وأوضح المصدر لسوبر كورة، إن طاقم الحكام المُرشح من قبل الكاف يتكون من:"رضوان جيد من المغرب والمغربى لحسن أزكاو والجنوب إفريقى زاخيلي سويلا جنوب أفريقيا، إلى جانب الأنجولى جيرسون سانتوس، والزامبى جانى سيكازوي"، وتابع المصدر ذاته إن رضوان جيد قد يدير المباراة تحكيميا ويتولى سيكازوى مهمة قيادة تقنية الفيديو VAR إلا إنه حتى اللحظة الجارية تعد هؤلاء الأسماء المقرر قدومها إلى القاهرة من أجل الاستعداد لإدارة المباراة ولم يتم حسم الأمر بصورة رسمية حتى اللحظة الجارية داخل الكاف بشأن التعيينات الرسمية الخاصة بقمة النهائى الأفريقى.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى النهائى الأفريقى، بعد تأهل الفريق الأبيض بفوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.