شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف موقف مروان محسن من مواجهة الزمالك بعد كدمتى الأنكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو النادي الأهلي موقف مروان محسن نجم هجوم الفريق من مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك بعد تعرضه لكدمتين على مستوى الأنكل.

وأصيب مروان محسن في الأنكل بأحد تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس، قبل أن يتعرض لكدمة جديدة في نفس موضع الإصابة خلال دقائق مشاركته في المباراة، إلا أن الجهاز الطبي أكد أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تؤثر على حظوظه في التواجد بمباراة الزمالك المرتقبة.

وصعد الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏