شكرا لقرائتكم إصابة محمد شريف لاعب الأهلى بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أٌصيب محمد شريف لاعب النادى الأهلى ، و الذى انتهت إعارته في نادى إنبى ، بفيروس كورونا ، لينضم الى قائمة الرياضيين ممن أصيبوا بهذا الفيروس في الموجة الثانية له .

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر ، الحمد لله positive covide – 19 وتفاعل المتابعين للاعب مع المنشور ، داعين له بالشفاء العاجل .



محمد شريف

وأعلن منذ قليل على جبر لاعب فريق بيراميدز عن إصابته بفيروس كورونا، و عزل نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحته .

وتألق محمد شريف مع إنبى هذا الموسم وكان هدافا مميزا ما جعل الفريق البترولى يتقدم بعرض رسمى إلى الأهلي لتجديد إعارته، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن توقيعه لفريق بيراميدز، لكن اللاعب خرج ونفى كل هذا مؤكدا ولاءه للقلعة الحمراء.

ونجح محمد شريف فى تسجيل 14 هدفاً مع إنبى فى الموسم الجارى، جعلوه منافساً قوياً على لقب هداف الدورى الذى خطفه عبد الله السعيد برصيد 17 هدف، بالإضافة إلى التحاقه بمنتخب مصر ليسجل أول أهدافه لدولية مع الفراعنة فى شباك توجو بذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.