شكرا لقرائتكم التليفزيون يكشف سبب التراجع عن تعيين محمد نصر مخرجاً لنهائى القرن الافريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم مشرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى أنه تم التراجع عن تعيين محمد نصر مخرجاً لنهائى القرن بين الاهلى والزمالك الجمعة المقبلة ، وقال محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم طرح اسم المخرج محمد نصر لإخراج مباراة نهائى القرن بين الاهلى والزمالك ولكن بعد حالة الغضب العارمة بين جماهير الزمالك عبر السويشال ميديا تم التراجع عن هذا الطرح"

وتابع محمد ابراهيم :" محمد نصر لم يتم تعيينه مخرجاً للمباراة كان مجرد اسم مطروح بين عدة خيارات للمباراة التى تحظى بتغطية وإستعدادات ضخمة فى التليفزيون المصرى بما يليق بالنهائى القارى ، وتماشياً مع مبادرة لا للتعصب ومنعاً لزيادة الاحتقان بين جمهور الناديين قررنا طرح عدة أسماء أخرى لإخراج المباراة غير معروفة الانتماء سنختار من بينها"

وأكمل محمد إبراهيم :" لن نسمح بأى فرصة لتعكير الاجواء بين جمهور الناديين ، وستتم تغطية المباراة بأكثر من 15 كاميرا وستكون هناك خطة للتغطية تشمل تواجد أكثر من مخرج لنقل المباراة والمؤتمر الصحفى ووصول الفريقين وغيرها من كواليس القمة الافريقية "

وعن تقنية الفار قال محمد ابراهيم :" مخرج المباراة ليس مسئول عن لقطات تقنية الفار ، عربية الفار بتاخد أوت كل الكاميرات والمخرج ليه له أى تأثير ولا يتحكم فى شوطات الفار إطلاقاً "

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.