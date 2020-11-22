شكرا لقرائتكم المصرى ينهى اتفاقه مع مسئولى الوداد لضم الكونغولى كازادى كاسينجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى اتفاقهم بشكل رسمى مع نظرائهم بنادى الوداد البيضاوى المغربى للحصول على خدمات المهاجم الكونغولى كازادى كاسينجو، مقابل 260 ألف دولار إلا أن السيولة المالية أدت لتعطيل إتمام الصفقة بعدما تمسك مسئولو النادى المغربى بالحصول على القسط الأول قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب .

وأكد مصدر مسئول داخل المصرى البورسعيدى أن الإدارة اقتربت من إنهاء كافة الأمور وإرسال فاكس رسمى من أجل إنضمام اللاعب فى أقرب وقت ممكن لصفوف الفريق الأخضر للإنخراط فى تدريبات الفريق قبل بداية الدورى فى ظل اقتراب الموسم من بدايته وضرورة خوضه عدد من التدريبات مع المدير الفنى للفريق على ماهر .

ويحاول مجلس إدارة المصرى فى الوقت الحالى حسم ملف التعاقد مع مهاجم سوبر يكون تعويضا لرحيل الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز مقابل 12 مليون جنيه .

وأضاف نفس المصدر أن السيولة المالية تعد العائق الوحيد حاليا لإتمام الصفقة بعدما ربط مسئولو الوداد المغربى إتمام الصفقة بتسديد القسط الأول قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب والتى تعادل 50 % من بيع اللاعب أى 130 ألف دولار .