شكرا لقرائتكم إصابة ثنائى سلة الأهلى بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب الثنائى إبراهيم الجمال، و سيف سمير لاعبا فريق كرة السلة بالنادى الأهلى بفيروس كورونا ، ويخضع اللاعبان الى العزل الصحى ، بعد تأكد إيجابية المسحة التي أجراها كل منهما خلال الساعات الماضية .

وظهرت الأعراض على كل لاعب ، و خضع للكشف الطبى ، و كذلك المسحة الخاصة بفيروس كورونا، و التي جاءت إيجابية .

ويٌعد إبراهيم الجمال زوج ابنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى والذى تعرض للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية ، عدما أجرى فحوصات أثبتت إيجابية العينة، حتى تم عزله لتلقى بروتوكول الفيروس منعا لتفشى الفيروس.

ويبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تهاجم الرياضين بقوة على صعيد كافة الألعاب والمنتخبات والأندية، ما بين كرة القدم واليد والسلة، حتى تم عزل النجوم سواء مدربين أو لاعبين لمواجهة تفشى الفيروس اللعين وسط تحذيرات مشددة وتطبيق البروتوكول العلاجى للتعافى.

وتعرض للإصابة خلال الأيام الماضية كل من محمد صلاح ، لاعب المنتخب و المحترف في ليفربول ، و محمد الننى ، المحترف في صفوف الأرسنال ، و على جبر لاعب بيراميدز ، و الثنائى محمود كهربا و صالح جمعة لاعبى الاهلى ، وحازم إمام لاعب الزمالك ، و دونجا لاعب فريق بيراميدز ، بخلاف لاعبى الألعاب الأخرى مثل الثنائى عمر هشام و هيثم السحرتى لاعبى سلة الزمالك ، و إسلام حسن و محمد سند ، و محمد اللقانى مدرب طائرة الزمالك .