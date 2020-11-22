شكرا لقرائتكم إيجابية المسحة الجديد لكهربا واستمرار غيابه عن تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت نتيجة المسحة الجديدة التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي أمس السبت وجاءت نتيجتها إيجابية، ليستمر عزل اللاعب وغيابه عن تدريبات فريقه وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع، ويستعين كهربا بالمشروبات والهواء الطلق من خلال التغلب على فيروس كورونا فى فترة العزل التى يتواجد فيها حاليا.

ونشر كهربا صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لتعرضه لأشعة الشمس فى الهواء الطلق وعلق قائلا، "صباح الخير.. الدنيا جميلة ومليانة ناس بتحبك وقوم اشرب مشروبك وأفتح الشباك وحس بحلاوة الدنيا".

أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً بداية من اليوم الأحد فور انتهاء مران الفريق المسائي وحتى يوم الجمعة المقبل موعد مواجهة الزمالك المرتقبة لفرض حالة من التركيز ولحماية اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم هذه الفترة.

وصعد الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.