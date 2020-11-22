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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي مساء الاثنين فريق الزوراء مع ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

وستكون هذه المباراة «كلاسيكو العراق» من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي وباء «كورونا»، ويسعى الفريقان الى إرضاء جمهورهما من خلالها، فالقوة الجوية الذي يتصدر فرق الدوري سيحاول تعزيز صدارته بفوز جديد، بينما الزوراء يسعى الى إيقاف تقدم الجوية عبر الفوز عليه، وستكون جميع الاحتمالات حاضرة في هذه المباراة بسبب تقارب مستوى الفريقين.

ويعاني الفريقان من بعض الغيابات، إذ يغيب عن الزوراء حارسه جلال حسن ولاعب الوسط محمد رضا بسبب تعرضهما للإصابة بفيروس «كورونا»، كما يغيب عن الجوية مدافعه أحمد ابراهيم لذات السبب، إذ اصيب اللاعبون الثلاثة بفيروس «كورونا» مع المنتخب العراقي خلال معسكره التدريبي الذي اختتم مؤخراً في دبي الإماراتية.

وستقام أربع مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، حيث يستضيف فريق نفط ميسان فريق السماوة، ويواجه فريق النجف ضيفه فريق الميناء على ملعب الكرخ في بغداد، ويتقابل فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق الحدود على ملعب الصناعة في بغداد، بينما يلتقي فريق أمانة بغداد على ملعبه مع ضيفه فريق الطلبة.

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