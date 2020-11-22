شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تؤجل مباراة «الكرخ» و«نفط الوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة مباراة الكرخ ونفط الوسط في دوري الكرة الممتاز، الثلاثاء المقبل، بدلاً من الأحد، بسبب تأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري.

يذكر أن بغداد تأثرت كثيراً بسبب تساقط الأمطار الغزيرة يوم السبت الماضي.

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