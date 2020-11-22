انطلاق منافسات دورى الوزارات الأول تحت شعار "مصر أولا لا للتعصب"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة جدول ومواعيد دوري الوزارات الأول، الذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأولمبى بالمعادى.

يبدأ دورى كرة القدم اليوم، الأحد، 22 نوفمبر وينتهي 30 من الشهر ذاته، بينما يبدأ دوري التنس 29 من نفس الشهر وينتهى اليوم التالى بمشاركة 510 مشاركين من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهد أمس برفقه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛ افتتاح الدوري، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب".

وأكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه حتى الوقت الحالى لا يوجد قرار بحضور الجماهير مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دي إم سى" أن الجزء الخاص بحضور الجماهير أمر يخص الاتحاد الأفريقى "الكاف" مع الاتحاد المصرى، مع مراعاة الظروف، وحتى الآن لا يوجد قرار بحضور الجماهير.