شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف مروان محسن من مواجهة الزمالك بعد كدمتى الأنكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى موقف مروان محسن، نجم هجوم الفريق، من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعرضه لكدمتين على مستوى الأنكل.

وأصيب مروان محسن فى الأنكل بأحد تدريبات الفريق التى سبقت مواجهة أبو قير للأسمدة فى الكأس، قبل أن يتعرض لكدمة جديدة فى نفس موضع الإصابة خلال دقائق مشاركته فى المباراة، إلا أن الجهاز الطبى أكد أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تؤثر على حظوظه فى التواجد بمباراة الزمالك المرتقبة.

وصعد الاهلى للدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، سجل ثنائية الأهلى وليد سليمان، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير، وبذلك يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.