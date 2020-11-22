شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وأبو جبل وجهاً لوجه قبل نهائى القرن فى أفريقيا..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى لمواجهة غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل فى مباراة الدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يترقبه عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والقارة السمراء بقمة الكرة الأفريقية والعربية، ويعتبر حارسا مرمى الفريقين من أكثر العوامل المؤثرة فى صفوف الناديين بشكل كبير، خاصة أنهما يمثلان الخط الأخير فى الدفاع.

محمد الشناوى حارس العرين الأحمر يقدم واحداً من أفضل مواسمه مع النادى الأهلى، خاصة بعدما حطم الرقم القياسى لشريف إكرامى محلياً وأنهى الموسم بـ23 مباراة بشباك نظيفة، وكذلك محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض استطاع أن يثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للزمالك على حساب حارسين كبار وهما محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

محمد أبو جبل

ـ السن: 31 عاماً

ـ القيمة التسويقية: 325 ألف يورو

ـ خاض 32 مباراة فى الموسم الجارى

ـ استقبلت شباكة 21 هدفاً

ـ حافظ على نظافة شباكة فى 15 مباراة

محمد الشناوى

ـ السن: 31 عاماً

ـ القيمة التسويقية: مليون و700 ألف يورو

ـ خاض 43 مباراة

ـ استقبلت شباكه 13 هدفاً

ـ حافظ على نظافة شباكه فى 32 مباراة