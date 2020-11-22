شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: اسم الأهلى بيخوف أكثر من الزمالك.. والأبيض مطمع للأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى الشيشينى، المدرب العام السابق لنادى الزمالك والمدير الفنى حالياً لفريق أسوان، أن اسم النادى الأهلى له رهبة وتأثير أقوى على الفرق من نادى الزمالك، وقال الشيشينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأهلى يعتمد على الجماعية ولكن الزمالك يعتمد على الفرديات، لنتحدث بصراحة اسم الأهلى بيخوف، ومعظم فرق الدورى تتراجع أمام الأهلى وتقلل قدراتها الهجومية، ولكن الزمالك مطمع للفرق ويلعبون أمامه جيم مفتوح، لذلك نجد أن الزمالك تعادل مع نادى مصر وخسر من أسوان.

وأضاف الشيشينى، "لنتحدث بصدق، اسم الأهلى بيخوف أكثر من الزمالك هذه حقيقة، ولكن هذا الموسم الزمالك أثقل، إلا أنه على مدار التاريخ اسم الأهلى بيخوف، فى الموسم الأخير الزمالك كانت له الغلبة وكان كعبه عالى على الأهلى، سواء تحدثنا عن السوبر أو الدورى، والجيل الحالى لديه القدرة على اللعب تحت الضغوط، لذلك فاز بأكثر من بطولة، بدليل أنه تأخر أمام الترجى بهدف فرد بثلاثة، وكذلك أمام الرجاء، ولكن الأهلى فى الموسم الجارى لم يقدم هذا الأمر".

واصل نجم الزمالك السابق متحدثاً عن الفرق بين زمالك باتشيكو وكارتيرون، "باتشيكو يكمل ما قدمه كارتيرون، ولم يقدم إضافة، نفس الفريق الذى يلعب حالياً هو نفس الفريق الذى كان متواجداً مع كارتيرون، بل على العكس الأصعب كان فى فترة كارتيرون لأنه كان يبنى فريقاً من أول وجديد، بنينا فريقاً ووضعناه على الطريق، تولينا فى وقت صعب جداً بعد رحيل ميتشو، والزمالك كان فى أزمة بأفريقيا بعد الخسارة من مازيمبى "لعبنا وما اتغلبناش 5 ماتشات"، وكانت هناك توقعات تشاؤمية لفبراير ولكننا تغلبنا على كل التوقعات عملنا فى أصعب فترة بتاريخ الزمالك، ولو باتشيكو حب يغير لن يجد الوقت لتعديل أى شئ فهو يستكمل مشوار الفرنسى.