شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. سر يقود باتشيكو لكسب ثقة لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لكل مُدير فنى لمسته وأسلوبه الخاص الذى يعتمد عليه ويتبعه ويصبح كمدرسة خاصة له فى عالم الساحرة المستديرة، خاصة إذا كان هذا الأسلوب يعتمد فى المقام الأول على التعامل نفسيًا مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، لتقريب المسافات والروابط بينهم، ومن بين هؤلاء المدربين الذين توافدوا على قيادة فريق الزمالك، يأتى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، والذى يستعد لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع القطبين، مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز خلالها والتتويج باللقب للمرة السادسة فى تاريخ الأبيض، بعدما غاب اللقب عن القلعة البيضاء منذ أن توج به على حساب الرجاء المغربى عام 2002.

ويحرص البرتغالى باتشيكو على تلقين لاعبيه أسلوبه وخططه التى يرغب فى تنفيذها فى المباريات بشكل مباشر، الأمر الذى يجعله يشاركهم التدريبات الجماعية كلاعب، فى الكثير من الأوقات، والتى كان أبرزها تواجده فى تدريبات الفريق الأبيض، قبل مباراة نادى مصر، التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وشهدت فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك حرصًا منه على تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير، وشارك باتشيكو فى التدريبات من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين.

موقف باتشيكو ليس الأول، حيث سبق وروى أحمد عيد عبد الملك، مهاجم الزمالك السابق، موقفًا يعبر عن شخصية باتشيكو، وقدرته على كسب ثقة جميع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس قائلاً، "إنه فى أحد التدريبات، والتى يحرص باتشيكو على المشاركة فيها بنفسه وفى التقسيمة، تعرض لتدخلات قوية من صالح موسى ظهير الفريق. مضيفا، "طلبت من صالح عدم التدخل بقوة مع المدرب، حتى لا يتعرض لإصابة، لكن باتشيكو طلب منه بأن يواصل العمل بنفس الطريقة، وبعد أداء صالح موسى القوى فى التدريب قرر المدرب وضعه ضمن قائمة الـ 18 لاعبًا للمباراة التالية".