شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيم الجمال وسيف سمير لاعبى سلة الأهلى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الثنائى إبراهيم الجمال وسيف سمير، لاعبى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بفيروس كورونا، ويخضع اللاعبان للعزل الصحى، بعد تأكد إيجابية المسحة التى أجراها كل منهما خلال الساعات الماضية. وظهرت الأعراض على كل لاعب، وخضع للكشف الطبى، وكذلك المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت إيجابية.

ويٌعد إبراهيم الجمال زوج ابنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى والذى تعرض للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، عدما أجرى فحوصات أثبتت إيجابية العينة، حتى تم عزله لتلقى بروتوكول الفيروس منعا لتفشى الفيروس.

ويبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تهاجم الرياضين بقوة على صعيد كافة الألعاب والمنتخبات والأندية، ما بين كرة القدم واليد والسلة، حتى تم عزل النجوم سواء مدربين أو لاعبين لمواجهة تفشى الفيروس اللعين وسط تحذيرات مشددة وتطبيق البروتوكول العلاجى للتعافى.

وتعرض للإصابة خلال الأيام الماضية كل من محمد صلاح ، لاعب المنتخب و المحترف في ليفربول ، و محمد الننى ، المحترف في صفوف الأرسنال ، و على جبر لاعب بيراميدز ، و الثنائى محمود كهربا و صالح جمعة لاعبى الاهلى ، وحازم إمام لاعب الزمالك ، و دونجا لاعب فريق بيراميدز ، بخلاف لاعبى الألعاب الأخرى مثل الثنائى عمر هشام و هيثم السحرتى لاعبى سلة الزمالك ، و إسلام حسن و محمد سند ، و محمد اللقانى مدرب طائرة الزمالك .