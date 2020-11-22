شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر خوض تدريباته فى ملعب السلام قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خوض تدريبات الفريق حتى مواجهة الزمالك على ملعب السلام، ويواجه الفريق الأحمر نظيره الزمالك الجمعة المقبل باستاد القاهرة، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلى معسكراً مغلقاً بداية من اليوم الأحد فور انتهاء مران الفريق المسائى وحتى الجمعة المقبل وهو موعد مواجهة الزمالك المرتقبة، لفرض حالة من التركيز ولحماية اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر فى العالم هذه الفترة.

وصعد الأهلى للدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، سجل ثنائية الأهلى وليد سليمان، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير، وبذلك يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من :محمد الشناوي. _رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجى، وجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما ضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هانى السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفى الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.