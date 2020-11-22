محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة هو دعم الكيانات مثل الأهلي والزمالك، كما وجه رسالة اطئمنان إلى الجماهير المصرية.
وخلال تواجده في ندوة مؤسسة أونا (الخليج 365- يلا كورة- كونسلتو- شيفت) من أجل دعم مبادرة "مصر أولا - للتعصب"، قال صبحي: "لدينا خطة واستراتيجية حتى 2030 من أجل مشروع التنمية الرياضية".
وأضاف: "توقف منافسات كرة القدم بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام سببت العديد من الخسائر للأندية، وإعادة فتح النشاط الرياضي وعودة الدوري -وفقا للاجراءات الاحترازية- ساعدت أنديتنا على الظهور بشكل أفضل من منافسيهم".
وتابع صبحي حديثه لمؤسسة أونا: "التعصب حاليا أصبح خارج نطاق كرة القدم وتغلل إلى مجالات أخرى عديدة".
ووجه صبحي رسالة اطمئنان إلى جماهير الكرة المصرية قائلًا: "دورنا هو الحفاظ على الأهلي والزمالك وكل الكيانات، أطمئن الجماهير المصرية.. لن نهدم أي كيان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة في ندوة أونا: "أطمئن الجماهير المصرية.. لن نهدم أي كيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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