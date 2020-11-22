وزير الرياضة في ندوة أونا: "أطمئن الجماهير المصرية.. لن نهدم أي كيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة هو دعم الكيانات مثل الأهلي والزمالك، كما وجه رسالة اطئمنان إلى الجماهير المصرية.

وخلال تواجده في ندوة مؤسسة أونا (الخليج 365- يلا كورة- كونسلتو- شيفت) من أجل دعم مبادرة "مصر أولا - للتعصب"، قال صبحي: "لدينا خطة واستراتيجية حتى 2030 من أجل مشروع التنمية الرياضية".

وأضاف: "توقف منافسات كرة القدم بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام سببت العديد من الخسائر للأندية، وإعادة فتح النشاط الرياضي وعودة الدوري -وفقا للاجراءات الاحترازية- ساعدت أنديتنا على الظهور بشكل أفضل من منافسيهم".

وتابع صبحي حديثه لمؤسسة أونا: "التعصب حاليا أصبح خارج نطاق كرة القدم وتغلل إلى مجالات أخرى عديدة".

ووجه صبحي رسالة اطمئنان إلى جماهير الكرة المصرية قائلًا: "دورنا هو الحفاظ على الأهلي والزمالك وكل الكيانات، أطمئن الجماهير المصرية.. لن نهدم أي كيان".