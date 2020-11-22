وزير الرياضة يعلن لمصراوي.. غياب الجماهير عن نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غياب الجماهير عن التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الذي سيستضيف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.

وخلال تواجده في ندوة مؤسسة أونا من أجل دعم مبادرة "مصر أولا - للتعصب"، قال صبحي: "نجحنا في إقامة مباراة نهائي القرن على ملعب استاد القاهرة، لكنخا لن تقام بحضور جماهير بسبب اجراءات كورونا".

وأضاف: "قد يكون هناك دعوات قليلة العدد لكن دون حضور الجماهير".

وأتم وزير الرياضة حديثه: "مصر تستطيع تنظيم أي بطولة في أي وقت، لدينا القدرة على تنظيم الأولمبياد وكأس العالم، بسبب الطفرة التي حدثت في المنشآت الرياضية في الدولة بشكل عام وفي جميع الألعاب".