أشرف صبحي في ندوة أونا: شعارنا الدائم "مصر أولًا".. لن ننساق خلف الضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شعارنا جميعًا هو "مصر أولًا"، وهناك بعض الضغوطات التي نتعرض لها، لكننا لا نلتفت إليها؛ فالرياضة تحتاج لبعض التصحيح.

وخلال تواجده في مؤسسة أونا (الخليج 365- يلا كورة- كونسلتو- شيفت) من أجل مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، قال صبحي: "نسعد بالنقد البناء الذي يهدف إلى التطوير، وهذا يظهر دور الإعلام فيما يخص مساندة الدولة".

وأضاف: "الحملة لا تخص الرياضة فقط ولكن لمساندة دور الشباب المصري في كل المجالات والتصدي للشائعات، لدينا خطة واستراتيجية حتى 2030 من أجل مشروع التنمية الرياضية".

وتابع: "حرصنا على التواجد في المؤسسات الصحفية المختلفة من أجل مبادرة (لا للتعصب ومصر أولا)، الأمر ليس مرتبطا فقط بمباراة الأهلي والزمالك ولكن ممتد معنا لفترة".

وواصل: "ما نقوله هو أن تشجع وتنتمي لفريقك- وهذا أمر جميل- عبر عن انفعالاتك شجع فريقك وتفاخر بإنجازاته لكن دون أن تجرح الآخر، على الجميع احترام الرأي الآخر".

وتابع أشرف صبحي حديثه: "يجب أن يكون شعارنا جميعا هو (مصر أولًا)، حدث رائع وتاريخي أن يقام نهائي دوري الأبطال في مصر بوجود الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، نريد استثمار الحدث الاستثنائي من أجل دعم المبادرة".

وأكمل الوزير حديثه: "لا أستطيع فعل أي أمر غير قانوني، يجب أن نحافظ على جميع الكيانات الرياضية، نحن المظلة الكبرى، هناك قانون رياضة يمنح الوزير بعض السلطات، نحن جهة تفتيش إداري، نقوم بالتفتيش على كل الهيئات وليس نادي الزمالك فقط، ويتم التنسيق مع الجهات التنفيذية".

وأردف: "لن ننساق خلف الصغوط، سننفذ القانون، قد يكون هناك ضغوط لكن بالنسبة لي لا أستمع لهذا، الرياضة تحتاج لبعض التصحيح، القانون أعطى للوزير الإشراف المالي والإداري والتنسيق مع كل المواثيق الدولية".

وأتم: "تلك الحملة ليست ضد نادٍ بعينه أو شخص بعينه، الأمر متعلق بالجميع، ونحن نساند كل الأندية من أجل دعم المنتخبات الوطنية".