من أجل مبادرة "لا للتعصب".. وزير الرياضة في زيارة لمؤسسة أونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤسسة "أونا" اليوم الأحد، لدعم ومساندة مبادرة "مصر أولًا .. لا للتعصب" لنبذ التصعب في الوسط الرياضي، في حضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- كونسلتو- شيفت)، وباقي أعضاء الإدارة التحريرية للمؤسسة.

كان وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام قد أطلقا فعاليات "مبادرة مصر أولاً.. لا للتعصب" قبل أيام قليلة فى إطار الاستعداد لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك، ودعوة وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية لنهائي البطولة الإفريقية، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.