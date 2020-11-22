تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في المربع الذهبي لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أكمل الأهلي والزمالك المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر موسم 2019 /2020، بعد انتهاء آخر ما تبقى من مباريات ربع نهائي البطولة. وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر، بعدما أقصى فريق أبوقير للأسمدة بالفوز 2-1 بمباراة ربع النهائي التي أقيمت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. وخطف الزمالك المقعد الأخير بالمربع الذهبي بعد الفوز 2-1 أمام نادي مصر في لقاء امتد للأشواط الإضافية، بملعب استاد السويس الجديد. ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراة نصف النهائي الأولى أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء 1 ديسمبر الساعة 5.00 مساءً بملعب استاد الجيش ببرج العرب. ويلعب الأهلي مباراة نصف النهائي الثانية أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 1 ديسمبر الساعة 8.00 مساءً بملعب استاد السويس الجديد. ويقام نهائي كأس مصر يوم 5 من شهر ديسمبر بملعب استاد القاهرة الدولي.

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