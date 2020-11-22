موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 7 مواجهات نارية في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز، تجمع نابولي وإيه سي ميلان، أنتر ميلان وتورينو، روما وبارما، فيورنتينا وبينفينتو، سامبدوريا وبولونيا، هيلاس فيرونا وساسولو، أودينيزي وجنوى.

مباراة نابولي وميلان تقام في تمام العاشرة إلا الربع مساءً على ملعب سان باولو، حيث يحتل ميلان الصدارة برصيد 17 نقطة، أما نابولي فيحل رابعًا برصيد 14 نقطة، مع خصم نقطه لعدم حضوره الملعب في لقاء يوفنتوس، يبحث ميلان عن الحفاظ على صدارة الدوري والابتعاد عن يوفنتوس صاحب الـ16 نقطة في المركز الثاني، بينما يتطلع نابولي إلى تحقيق فوز هام تقربه بشكل كبير من الصدارة، يعلق على المباراة حفيظ دراجي، ويُذاع عبر قنوات:

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ويلتقي إنتر ميلان مع تورينو في تمام الرابعة عصرًا على ملعب سان سيرو، حيث يتطلع الفريق الأزرق تحت قيادة أنطونيو كونتي، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه خاصة وأنه يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، أما تورينو فيحل في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، يعلق على المباراة علي محمد علي، وتُذاع عبر قنوات:

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Digi Sport 1 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Serbia

Arena Sport 3 HD Serbia

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beIN Sports FR HD 1

Futbol 2 HD

Sport TV 5 Potugal

Digi Sport 3 HD Romania

Digi Sport 1 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

beIN Sports HD 3 TR

Match! TV

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD

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FreeSport HD

Turkmenistan Sport HD

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ويستضيف فيورنتينا فريق بينفينتو في تمام الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب أرتيميو فرانكي، حيث يحل فيورنتينا في المركز 13 برصيد 8 نقاط، أما بينفينتو فيحل في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، يُعلق على المباراة أحمد فؤاد، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 4

Setanta Sports Euro Asia

Sport TV 3 Potugal

Digi Sport 1 HD Hungary

Premier Sports 1 HD

Arena Sport 1 HD Serbia

Arena Sport 3 HD Serbia

beIN Sports HD 15 FR

Futbol 2 HD

Match Football 2

Digi Sport 1 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 2 HD

Eleven Sports 4 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

DAZN 1HD Italia

Max Sport 3 HD

ويحل بارما فريق روما في تمام الرابعة عصرًا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويتطلع روما لتحقيق الفوز حتى يتساوى مع المتصدر في عدد النقاط حيث يحل في المركز السادس برصيد 14 نقطة، أما بارما فيحل في

المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، يعلق على المباراة عامر الخوذيري، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 5

Setanta Sports Euro Asia

Sport TV 3 Potugal

Arena Sport 2 HD Serbia

Digi Sport 2 HD Hungary

Match Football 2

Digi Sport 2 HD Slovakia

SuperSport HD 3 alb

beIN Sports HD 4 TR

Digi Sport 4 HD Romania

Eleven Sports 4 HD

beIN Sports Connect

Sky Sport Serie A HD

Max Sport 2 HD

ويلتقي سامبدوريا مع بولونيا في تمام الرابعة عصرًا ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ويحتل سامبدوريا المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، أما بولونيا فيأتي في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، يُعلق على المباراة محمد بركات، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 12 EN

Arena Sport 4 HD Serbia

SuperSport HD 4 alb

beIN Sports Connect

وفي نفس التوقيت، يلتقي هيلاس فيرونا مع ساسولو، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، يحل فيرونا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، أما ساسولو فيحل في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، مما يجعل مهمة فيرونا صعبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساسولو، خاصة وأن فارق النقاط بين الأخير وميلان صاحب الصدارة نقطتين فقط، يُعلق على المباراة سمير اليعقوبي، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 10

beIN Sports HD 15 FR

beIN Sports FR HD 2

Movistar Liga de Campeones HD3

Digi Sport 3 HD Hungary

FreeSport HD

beIN Sports Connect

beIN Sports Max 2 HD Turkey

وفي الخامسة مساءً يحل أودينيزي ضيفًا على فريق جنوى على ملعب الفريولي، في لقاء تحت شعار "أهل القاع"، حيث يحل جنوى في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وأودينيزي في المركز الـ19 برصيد 4 نقاط، يُعلق على المباراة باسم الزير، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 4

Sport TV 2 Potugal

Digi Sport 1 HD Hungary

Arena Sport 2 HD Serbia

beIN Sports HD 12 EN

beIN Sports Max 6 FR

Futbol 2 HD

Digi Sport 3 HD Romania

Digi Sport 2 HD Slovakia

SuperSport HD 3 alb

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 2 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

Premier Sports 2 HD

beIN Sports Connect

Sky Sport Serie A HD

Max Sport 3 HD

، وتُذاع عبر قنوات: