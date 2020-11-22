موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 7 مواجهات نارية في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز، تجمع نابولي وإيه سي ميلان، أنتر ميلان وتورينو، روما وبارما، فيورنتينا وبينفينتو، سامبدوريا وبولونيا، هيلاس فيرونا وساسولو، أودينيزي وجنوى.
مباراة نابولي وميلان تقام في تمام العاشرة إلا الربع مساءً على ملعب سان باولو، حيث يحتل ميلان الصدارة برصيد 17 نقطة، أما نابولي فيحل رابعًا برصيد 14 نقطة، مع خصم نقطه لعدم حضوره الملعب في لقاء يوفنتوس، يبحث ميلان عن الحفاظ على صدارة الدوري والابتعاد عن يوفنتوس صاحب الـ16 نقطة في المركز الثاني، بينما يتطلع نابولي إلى تحقيق فوز هام تقربه بشكل كبير من الصدارة، يعلق على المباراة حفيظ دراجي، ويُذاع عبر قنوات:
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ويلتقي إنتر ميلان مع تورينو في تمام الرابعة عصرًا على ملعب سان سيرو، حيث يتطلع الفريق الأزرق تحت قيادة أنطونيو كونتي، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه خاصة وأنه يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، أما تورينو فيحل في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، يعلق على المباراة علي محمد علي، وتُذاع عبر قنوات:
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Setanta Sports Euro Asia
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Digi Sport 1 HD Hungary
Arena Sport 1 HD Serbia
Arena Sport 3 HD Serbia
beIN Sports HD 14 FR
beIN Sports FR HD 1
Futbol 2 HD
Sport TV 5 Potugal
Digi Sport 3 HD Romania
Digi Sport 1 HD Slovakia
SuperSport HD 2 alb
Ziggo Sport Select HD
beIN Sports HD 3 TR
Match! TV
Movistar Liga de Campeones HD
Eleven Sports 1 HD
DAZN 2 Bar Deutsch HD
FreeSport HD
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
DAZN 1HD Italia
Max Sport 3 HD
ويستضيف فيورنتينا فريق بينفينتو في تمام الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب أرتيميو فرانكي، حيث يحل فيورنتينا في المركز 13 برصيد 8 نقاط، أما بينفينتو فيحل في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، يُعلق على المباراة أحمد فؤاد، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 4
Setanta Sports Euro Asia
Sport TV 3 Potugal
Digi Sport 1 HD Hungary
Premier Sports 1 HD
Arena Sport 1 HD Serbia
Arena Sport 3 HD Serbia
beIN Sports HD 15 FR
Futbol 2 HD
Match Football 2
Digi Sport 1 HD Slovakia
SuperSport HD 2 alb
beIN Sports HD 3 TR
Eleven Sports 2 HD
Eleven Sports 4 HD
DAZN 2 Bar Deutsch HD
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
DAZN 1HD Italia
Max Sport 3 HD
ويحل بارما فريق روما في تمام الرابعة عصرًا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويتطلع روما لتحقيق الفوز حتى يتساوى مع المتصدر في عدد النقاط حيث يحل في المركز السادس برصيد 14 نقطة، أما بارما فيحل فيالمركز الـ16 برصيد 6 نقاط، يعلق على المباراة عامر الخوذيري، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 5
Setanta Sports Euro Asia
Sport TV 3 Potugal
Arena Sport 2 HD Serbia
Digi Sport 2 HD Hungary
Match Football 2
Digi Sport 2 HD Slovakia
SuperSport HD 3 alb
beIN Sports HD 4 TR
Digi Sport 4 HD Romania
Eleven Sports 4 HD
beIN Sports Connect
Sky Sport Serie A HD
Max Sport 2 HD
ويلتقي سامبدوريا مع بولونيا في تمام الرابعة عصرًا ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ويحتل سامبدوريا المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، أما بولونيا فيأتي في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، يُعلق على المباراة محمد بركات، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 12 EN
Arena Sport 4 HD Serbia
SuperSport HD 4 alb
beIN Sports Connect
وفي نفس التوقيت، يلتقي هيلاس فيرونا مع ساسولو، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، يحل فيرونا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، أما ساسولو فيحل في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، مما يجعل مهمة فيرونا صعبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساسولو، خاصة وأن فارق النقاط بين الأخير وميلان صاحب الصدارة نقطتين فقط، يُعلق على المباراة سمير اليعقوبي، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 10
beIN Sports HD 15 FR
beIN Sports FR HD 2
Movistar Liga de Campeones HD3
Digi Sport 3 HD Hungary
FreeSport HD
beIN Sports Connect
beIN Sports Max 2 HD Turkey
وفي الخامسة مساءً يحل أودينيزي ضيفًا على فريق جنوى على ملعب الفريولي، في لقاء تحت شعار "أهل القاع"، حيث يحل جنوى في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وأودينيزي في المركز الـ19 برصيد 4 نقاط، يُعلق على المباراة باسم الزير، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 4
Sport TV 2 Potugal
Digi Sport 1 HD Hungary
Arena Sport 2 HD Serbia
beIN Sports HD 12 EN
beIN Sports Max 6 FR
Futbol 2 HD
Digi Sport 3 HD Romania
Digi Sport 2 HD Slovakia
SuperSport HD 3 alb
beIN Sports HD 3 TR
Eleven Sports 2 HD
DAZN 2 Bar Deutsch HD
Premier Sports 2 HD
beIN Sports Connect
Sky Sport Serie A HD
Max Sport 3 HD
، وتُذاع عبر قنوات:
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