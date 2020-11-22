ميلان ونابولي على رأس 7 مواجهات نارية في الدوري الإيطالي

تقام اليوم الأحد، 7 مواجهات نارية في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز، تجمع نابولي وإيه سي ميلان، أنتر ميلان وتورينو، روما وبارما، فيورنتينا وبينفينتو، سامبدوريا وبولونيا، هيلاس فيرونا وساسولو، أودينيزي وجنوى.

مباراة نابولي وميلان تقام في تمام العاشرة إلا الربع مساءً على ملعب سان باولو، حيث يحتل ميلان الصدارة برصيد 17 نقطة، أما نابولي فيحل رابعًا برصيد 14 نقطة، مع خصم نقطه لعدم حضوره الملعب في لقاء يوفنتوس.

يبحث ميلان عن الحفاظ على صدارة الدوري والابتعاد عن يوفنتوس صاحب الـ16 نقطة في المركز الثاني، بينما يتطلع نابولي إلى تحقيق فوز هام تقربه بشكل كبير من الصدارة.

ويلتقي إنتر ميلان مع تورينو في تمام الرابعة عصرًا

على ملعب سان سيرو، حيث يتطلع الفريق الأزرق تحت قيادة أنطونيو كونتي، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه خاصة وأنه يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، أما تورينو فيحل في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

ويستضيف فيورنتينا فريق بينفينتو في تمام الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب أرتيميو فرانكي، حيث يحل فيورنتينا في المركز 13 برصيد 8 نقاط، أما بينفينتو فيحل في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

ويحل بارما فريق روما في تمام الرابعة عصرًا

على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويتطلع روما لتحقيق الفوز حتى يتساوى مع المتصدر في عدد النقاط حيث يحل في المركز السادس برصيد 14 نقطة، أما بارما فيحل في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.

ويلتقي سامبدوريا مع بولونيا في تمام الرابعة عصرًا

ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ويحتل سامبدوريا المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، أما بولونيا فيأتي في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.

وفي نفس التوقيت، يلتقي هيلاس فيرونا مع ساسولو، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، يحل فيرونا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، أما ساسولو فيحل في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، مما يجعل مهمة فيرونا صعبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساسولو، خاصة وأن فارق النقاط بين الأخير وميلان صاحب الصدارة نقطتين فقط.

وفي الخامسة مساءً يحل أودينيزي ضيفًا على فريق جنوى على ملعب الفريولي، في لقاء تحت شعار "أهل القاع"، حيث يحل جنوى في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وأودينيزي في المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.