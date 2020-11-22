موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 4 مباريات قوية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها فولهام وإيفرتون وشيفيلد ووست هام وليدز يونايتد وأرسنال وليفربول وليستر سيتي.
ليفربول يستضيف ليستر سيتي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث يواجه الفريق الأحمر العديد من الغيابات أبرزها النجم المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى مسحتين في مصر وجاءت نتيجتهما إيجابية، بجانب العديد من الغيابات أبرزهم فان ديك وروبرتسون وأكثر من نجم بالفريق، يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، أما ليستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، يُعلق على المباراة عصام الشوالي، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2
beIN Sports 4K
Sport TV 1 Potugal
Canal + Sport 2 Polska
Canal + Sport France
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
TV2 Sport Premium 2 HD
Sport Klub 1 HD Slovenija
Diema Sport 2 HD
Sport Klub 2HD Croatia
beIN Sports HD 11 EN
Sky Sport 1 HD Germany
Sport Klub 2 Serbia
Ziggo Sport Voetbal
Sky Sports Ultra HD (4K)
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
بينما يحل أرسنال ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد حيث يحل المدفعجية في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة أما ليدز يونايتد فيحل في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، حيث يغيب النجم المصري محمد النني عن صفوف أرسنال لإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب ايلاند رود في تمام السادسة والنصف مساءً، يعلق على المباراة يوسف سيف، وتُذاع عبر القنوات التالية:
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2
Sport TV 1 Potugal
Canal + Sport France
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
TV2 Sport Premium 2 HD
Sport Klub 1 HD Slovenija
Diema Sport 2 HD
Sport Klub 3HD Croatia
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
Canal + Sport Polska
Sport Klub 3 Serbia
SuperSport HD 2 alb
Ziggo Sport Select HD
Sky Sports Ultra HD (4K)
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
Spiler 1 TV
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
كما يلتقي شيفيلد يونايتد مع وست هام في تمام الرابعة مساءً على ملعب برامول لين، حيث تعد المباراة سهلة نسبيًا لفريق وست هام صاحب المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بينما يقبع شيفيلد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، يعلق على المباراة عادل خلو، وتُذاع عبر قنوات:
beIN Sports HD 2
Sport TV 1 Potugal
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
TV2 Sport Premium 2 HD
Diema Sport 2 HD
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
Sky Sport 1 HD Germany
Sport Klub HD
Sky Sports Ultra HD (4K)
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
Spiler 1 TV
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
Canal + Premium Poland
ويستضيف فولهام فريق إيفرتون في تمام الثانية عصرًا على ملعب كرافين كوتاج، حيث يتطلع إيفرتون لمواصلة الانطلاقة القوية في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، أما فولهام فيملك في جعبته 4 نقاط يحتل بهم المركز الـ17، يعلق على المباراة نوفل الباشي، وتذاع عبر القنوات التالية:
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2
BBC One
Canal + Sport France
TV2 Sport Premium 1 HD
TV2 Sport Premium 2 HD
Sport Klub 1 Serbia
Sport Klub 1 HD Slovenija
Sport Klub 1HD Croatia
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 2 HD Hungary
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
Ziggo Sport Select HD
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
beIN Sports Connect
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