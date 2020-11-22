موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 4 مباريات قوية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها فولهام وإيفرتون وشيفيلد ووست هام وليدز يونايتد وأرسنال وليفربول وليستر سيتي.

ليفربول يستضيف ليستر سيتي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث يواجه الفريق الأحمر العديد من الغيابات أبرزها النجم المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى مسحتين في مصر وجاءت نتيجتهما إيجابية، بجانب العديد من الغيابات أبرزهم فان ديك وروبرتسون وأكثر من نجم بالفريق، يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، أما ليستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، يُعلق على المباراة عصام الشوالي، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 1

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beIN Sports 4K

Sport TV 1 Potugal

Canal + Sport 2 Polska

Canal + Sport France

Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport Premium 2 HD

Sport Klub 1 HD Slovenija

Diema Sport 2 HD

Sport Klub 2HD Croatia

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 1 HD Germany

Sport Klub 2 Serbia

Ziggo Sport Voetbal

Sky Sports Ultra HD (4K)

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

بينما يحل أرسنال ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد حيث يحل المدفعجية في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة أما ليدز يونايتد فيحل في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، حيث يغيب النجم المصري محمد النني عن صفوف أرسنال لإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب ايلاند رود في تمام السادسة والنصف مساءً، يعلق على المباراة يوسف سيف، وتُذاع عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

Sport TV 1 Potugal

Canal + Sport France

Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport Premium 2 HD

Sport Klub 1 HD Slovenija

Diema Sport 2 HD

Sport Klub 3HD Croatia

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 11 EN

Canal + Sport Polska

Sport Klub 3 Serbia

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

Sky Sports Ultra HD (4K)

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

كما يلتقي شيفيلد يونايتد مع وست هام في تمام الرابعة مساءً على ملعب برامول لين، حيث تعد المباراة سهلة نسبيًا لفريق وست هام صاحب المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بينما يقبع شيفيلد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، يعلق على المباراة عادل خلو، وتُذاع عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Sport TV 1 Potugal

Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport Premium 2 HD

Diema Sport 2 HD

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 1 HD Germany

Sport Klub HD

Sky Sports Ultra HD (4K)

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

Canal + Premium Poland

ويستضيف فولهام فريق إيفرتون في تمام الثانية عصرًا على ملعب كرافين كوتاج، حيث يتطلع إيفرتون لمواصلة الانطلاقة القوية في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، أما فولهام فيملك في جعبته 4 نقاط يحتل بهم المركز الـ17، يعلق على المباراة نوفل الباشي، وتذاع عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

BBC One

Canal + Sport France

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport Premium 2 HD

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 HD Slovenija

Sport Klub 1HD Croatia

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 2 HD Hungary

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 11 EN

Ziggo Sport Select HD

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1

beIN Sports Connect