بدون محمد صلاح .. ليفربول يتحدى غياباته أمام ليستر .. وأرسنال ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد

تُقام، اليوم الأحد، 4 مباريات قوية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها فولهام وإيفرتون وشيفيلد ووست هام وليدز يونايتد وأرسنال وليفربول وليستر سيتي.

ليفربول يستضيف ليستر سيتي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث يواجه الفريق الأحمر العديد من الغيابات أبرزها النجم المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى مسحتين في مصر وجاءت نتيجتهما إيجابية، بجانب العديد من الغيابات أبرزهم فان ديك وروبرتسون وأكثر من نجم بالفريق، يحتل

ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، أما ليستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

بينما يحل أرسنال ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد حيث يحل المدفعجية في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة أما ليدز يونايتد فيحل في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، حيث يغيب النجم المصري محمد النني عن صفوف أرسنال لإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي

توجو بتصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب ايلاند رود في تمام السادسة والنصف مساءً.

كما يلتقي شيفيلد يونايتد مع وست هام في تمام الرابعة مساءً على ملعب برامول لين، حيث تعد المباراة سهلة نسبيًا لفريق وست هام صاحب المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بينما يقبع شيفيلد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويستضيف فولهام فريق إيفرتون في تمام الثانية عصرًا على ملعب كرافين كوتاج، حيث يتطلع إيفرتون لمواصلة الانطلاقة القوية في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، أما فولهام فيملك في جعبته 4 نقاط يحتل بهم المركز الـ17.