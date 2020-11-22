شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تنتشر بمحيط مجلس الدولة قبل بدء جلسة «وقف مرتضى منصور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت قوات أمن الجيزة في الانتشار بمحيط مجلس الدولة قبل قليل، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محكمة القضاء الإداري الخاصة بالطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الثانية عشر ظهرا، حيث ينتظر حضور مرتضي منصور بشخصه للتراجع أمام المحكمة في طعنه، وتقديم مستندات ومذكرات تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة.
ويحضر متضامن مع رئيس الزمالك الموقوف عدد من المحامين، بينهم صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، والذي حضر معه جلسة سابقة مدخلا انضماميا في الطعن.
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