شكرا لقرائتكم شوبير يعلن خوض عماد متعب انتخابات الجبلاية ومقاطعة حازم إمام وسيف زاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق سيتواجد فى قائمة جمال علام التى تخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فيما يقاطع حازم إمام وسيف زاهر اجتماعات هذه القائمة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" هانى أبو ريدة لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة ، هناك اجتماعات مكثفة فى منزله للقائمة القديمة لقائمة جمال علام ، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف ومجدى عبد الغنى وكرم كردى ومجدى المتناوى وثروت سويلم وعامر حسين ومحمد أبو الوفا ، وأشرف محرم"

وتابع شوبير:" عماد متعب ممكن يتواجد فى هذه القائمة ، أبو ريدة يحاول ضم النجوم ويقوم بإجتماعات مع أندية الجمعية العمومية بشكل متواصل ، مؤكدا ان عامر حسين حسم رأيه ورفض لجنة المسابقات وقرر الخوض الانتخابات على عضوية مجلس ادارة اتحاد الكرة لذا تم التفكير فى عودة مازن مرزوق لرئاسة لجنة المسابقات بعد رحيل حسام الزناتى ."

وأكمل شوبير:" اجتماعات هذه القائمة شملت الحديث على ضرورة الاعتراض على بند التجنيد وبند الثمانى سنوات فى الجمعية العمومية المقبلة ، وحتى الان مفيش خطاب جاء للجبلاية بشأن إقامة الانتخابات فى 15 ديسمبر المقبل ، وممكن يكون هناك اتصالات بأحد المسئولين فى الاتحاد الدولى ومن خلاله يتم تسريب أخبار عن هذه الكواليس ، لكن حتى الان مفيش قرار نهائى بشأن موعد الانتخابات".

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى في حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للإنتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان في حالة الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى.

في سياق مغاير ، يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.